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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية توجه قافلة خدمية لرعاية أسر حي الأسمرات بالقاهرة

الأحد 07/مارس/2021 - 06:40 م
الداخلية
الداخلية
عمرو المزيدي
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أوفدت وزارة الداخلية، الأحد، قافلة خدمية وإنسانية تضم جميع التخصصات، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية داخل الوزارة، لتقديم أوجه الرعاية للمواطنين في محافظة القاهرة، واستهدفت «حى الأسمرات 1- 2- 3»، ووزعت المساعدات العينية «مواد غذائية متنوعة» بالمجان على المواطنين.

كما وقّعت الكشف الطبى على المواطنين، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى الإسهام في تقديم جميع أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وتعظيمًا لمبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، ولقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

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