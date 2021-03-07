مسؤول في جنوب إفريقيا يحث النواب على عرقلة التحقيق مع المدعية العامة

قال مسؤول بارز في الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا إنه على الحكومة رفض محاولة مقررة الأسبوع المقبل لعزل المدعية العامة للبلاد، وفقا لما جاء في تقرير لصحيفة صنداي تايمز التي تتخذ من جوهانسبرج مقرا لها.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن المسؤول أسي ماجاشولي قال إن طلب التحقيق مع بوزيزيوي مخويباني هو استراتيجية من جانب حزب المعارضة الرئيسي لإحداث انقسام في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.ووافق رئيس البرلمان في يناير من العام الماضي على الاقتراح المقدم من "التحالف الديمقراطي" المعارض للتحقيق في ما إذا كان ينبغي عزل المدعية العامة على أساس سوء السلوك أو عدم الكفاءة.