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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول في جنوب إفريقيا يحث النواب على عرقلة التحقيق مع المدعية العامة

الأحد 07/مارس/2021 - 03:36 م
برلمان جنوب إفريقيا
برلمان جنوب إفريقيا
وكالات
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قال مسؤول بارز في الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا إنه على الحكومة رفض محاولة مقررة الأسبوع المقبل لعزل المدعية العامة للبلاد، وفقا لما جاء في تقرير لصحيفة صنداي تايمز التي تتخذ من جوهانسبرج مقرا لها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن المسؤول أسي ماجاشولي قال إن طلب التحقيق مع بوزيزيوي مخويباني هو استراتيجية من جانب حزب المعارضة الرئيسي لإحداث انقسام في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.

ووافق رئيس البرلمان في يناير من العام الماضي على الاقتراح المقدم من "التحالف الديمقراطي" المعارض للتحقيق في ما إذا كان ينبغي عزل المدعية العامة على أساس سوء السلوك أو عدم الكفاءة.

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