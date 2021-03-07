استعدادات في أربيل قبل وصول بابا الفاتيكان لإحياء القداس

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، عن الاستعدادات في مدينة أربيل العراقي، قبل وصول البابا فرنسيس لإحياء القداس في ختام زيارته للعراق.وكان قد بدأ البابا فرنسيس، اليوم الأحد، زيارة إلى الموصل التي كانت يومًا ما معقلًا لتنظيم داعش.وقدّم بابا الفاتيكان في كنيسة حوش البيعة صلاة لمتضرري الحرب في الموصل، وقال البابا من الموصل إن "التناقض المأساوي" بأعداد مسيحيي الشرق الأوسط "ضرر جسيم لا يمكن تقديره".