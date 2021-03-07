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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طالبات الأدبي بالصف الثاني الثانوي: «التاريخ سهل جدًا والسيستم ما وقعش»

الأحد 07/مارس/2021 - 11:39 ص
طالبات الأدبي بالصف
طالبات الأدبي بالصف الثاني الثانوي
زينب صبحي
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فتحت مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات، التابعة لإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة، أبوابها لخروج طالبات الصف الثاني الثانوي شعبة الأدبي، عقب انتهاء الموعد المحدد لامتحان مادة التاريخ.

وقالت نورة أحمد، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، لـ"الدستور": "الامتحان لم يكن صعبا، بل كان في مستوى الطالب المتوسط، والسيستم لم يقع الأمر الذي قلل من الضغط النفسي".

والتقطت منها مروة إبراهيم، طرف الحديث قائلة: "الامتحان كان سهل ولكن الجزء الخاص بالأحداث التاريخية كان مشتتا للانتباه بشكل كبير".

يأتي ذلك في ظل تأدية طلاب الصف الثاني الثانوي اختبار مادتي التاريخ للشعبة الأدبية والفيزياء للشعبة العلمية، بنظام "التابلت"، وفقا لقرارا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، باستئناف الدراسة وبدء الامتحانات.
طالبات الأدبي بالصف الثاني الثانوي: «التاريخ سهل جدًا والسيستم ما وقعش»
طالبات الأدبي بالصف الثاني الثانوي: «التاريخ سهل جدًا والسيستم ما وقعش»
طالبات الأدبي بالصف الثاني الثانوي: «التاريخ سهل جدًا والسيستم ما وقعش»
طالبات الأدبي بالصف الثاني الثانوي: «التاريخ سهل جدًا والسيستم ما وقعش»

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