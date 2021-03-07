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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يكشف تفاصيل طقس سيامة الأساقفة الجدد

الأحد 07/مارس/2021 - 10:29 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تريزة شنودة
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قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن طقس سيامة الأساقفة الجدد تتم دوما؛ خلال صلوات قداس السيامة؛ وتكون عقب قراءة الابركسيس أي سفر أعمال الرسل بالكتاب المقدس.

وأضاف البابا في كلمته بقداس سيامة الأساقفة الجدد، الذي أقيم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدراية الجديد قائلًا: "نقرأ سفر أعمال الرسل قبل صلوات السيامة مباشرة لكي نعطيهم عظة عن خدمة وحياة الأباء الرسل الكنيسة ؛لكي مثالا صالحا في حياتهم وبكنائسهم".

وتابع قائلا: "ثم يتواجد الأساقفة الجدد أمام مذبح الكنيسة عند اتمام طقس السيامة ليتعهدوا أمام الله أن يخدموه بكل أمانة".

ووضعت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية اللمسات الأخيرة استعدادًا لرسامة الأساقفة الجدد، حيث تم تعقيم الكاتدرائية من الداخل ووضع أشرطة لاصقة على كل مقعد لتفصل بين الحضور أثناء القداس تجليس ورسامة الأساقفة الجدد.

ويتمم البابا تواضروس خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفا على إبراشية شرق النيل.

كما يتمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.

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