السياحة العراقية: زيارة البابا انطلاقة لإشاعة ثقافة المحبة والتسامح

أكدت وزارة الثقافة والسياحة والاثار العراقية، اليوم السبت، أن زيارة البابا فرنسيس انطلاقة لإشاعة ثقافة المحبة والتسامح.وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنها تبارك اللقاء التاريخي بين قطبي السلام، آية الله العظمى علي السيستاني وقداسة البابا فرنسيس في مدينة النجف الاشرف المقدسة.وثمنت السياحة العراقية رسائل التسامح والمحبة والدعوة لإرساء دعائم السلام بين كل المكونات والأديان في أرض الرافدين، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.وأعربت الوزارة "عن أملها في أن تمثل هذه الزيارة انطلاقة لإشاعة ثقافة المحبة والتسامح والالتزام بالأخلاق السامية لأجل التعايش السلمي وإحلال السلام في العالم".