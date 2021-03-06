قبيل ساعات يدير الكثير من عشاق الدائرة المستديرة حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد فيتا كلوب اليوم بدوري أبطال أفريقيا ضمن الجولة 3 لمتابعة أحداث المباراة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد ومكان المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة لها وتشكيل الأهلى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد فيتا كلوب اليوم

يستطيع الملايين من عشاق القلعة الحمراء متابعة مباراة الأهلي المصري ونظيره فيتا كلوب المزمع إقامتها اليوم السبت 6 مارس على استاد القاهرة الدولي خلال دوري أبطال إفريقيا ضمن الجولة الثالثة على معظم القنوات الرياضية أبرزها قناة أون تايم سبورت و بين سبورت وقناة مكسبي حيث يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى بـ 3 نقاط فيما يتصدر المجموعة الفريق التنزاني " سيمبا" برصيد 6 نقاط.

تردد القنوات الناقلة لمبارة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يمكن ضبط القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونظيره فيتا كلوب على تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي المصري النايل سات عبر التردد الجديد 10853 واستقطاب أفقي معدل تصحيح الخطأ 5/6 معامل الترميز 27500 فيما يمكن متابعة المباراة على أيضا على تردد قناة بين سبورت 12064 على القمر الصناعي نايل سات واستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/ 6 معدل الترميز 27500 فيما يمكن ضبط قناة مكسبي على تردد 11411 على القمر الصناعي المصري نايل سات استقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500.

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تعرف على تشكيل نادي الأهلي في دوري بطولة أفريقيا

يبحث عشاق الساحرة المستديرة على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد فيتا كلوب اليوم بدوري أبطال إفريقيا عبر المنصات الإلكترونية وكذلك تشكيل نادي الأهلي في مباراة اليوم حيث يلعب محمد الشناوي حارس المرمى وبدر بانون و محمد هاني و أيمن شريف و ياسر إبراهيم ومحمود وحيد في خط الدفاع وخط الوسط حين الشحات وجونيور أجابي ومحمد أفشات وعمرو السولية وحمدي فتحي و أليو ديانج وخط الهدوم والتر بواليا.