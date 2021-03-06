تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021
السبت 06/مارس/2021 - 07:56 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة حالة الطقس اليوم السبت 6-3-2021، في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم دافئ نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء.
تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت فى مصرومن المتوقع أن يشهد شمال الصعيد طقس معتدل وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.
يهمك أيضًا |
موعد أول أيام شهر رمضان 2021
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
القاهرة 24 12
الإسكندرية 21 13
وادى النطرون 23 10
طنطا 23 11
شبين الكوم 23 11
دمنهور 22 12
بلطيم 21 13
مطروح 19 11
السلوم 22 10
سيوة 24 07
بورسعيد 21 13
دمياط 21 12
الزقازيق 24 12
المنصورة 22 11
الاسماعيلية 24 11
السويس 23 11
العريش 21 11
رفح 20 10
رأس سدر 25 12
نخل 22 06
نويبع 25 14
طابا 22 12
كاترين 22 04
الطور 26 13
شرم الشيخ 25 15
الغردقة 26 14
مرسى علم 26 15
الفيوم 25 10
بنى سويف 25 10
المنيا 26 10
أسيوط 27 11
سوهاج 28 12
قنا 28 12
الأقصر 29 12
أسوان 30 13
ادفو 30 11
أبوسمبل 29 13
الوادى الجديد 28 10
شلاتين 28 16
ابو رماد 27 15
حلايب 26 18
رأس حدربة 26 17
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم السبت 6-3-2021العظمى الصغرى
القاهرة 24 12
الإسكندرية 21 13
وادى النطرون 23 10
طنطا 23 11
شبين الكوم 23 11
دمنهور 22 12
بلطيم 21 13
مطروح 19 11
السلوم 22 10
سيوة 24 07
بورسعيد 21 13
دمياط 21 12
الزقازيق 24 12
المنصورة 22 11
الاسماعيلية 24 11
السويس 23 11
العريش 21 11
رفح 20 10
رأس سدر 25 12
نخل 22 06
نويبع 25 14
طابا 22 12
كاترين 22 04
الطور 26 13
شرم الشيخ 25 15
الغردقة 26 14
مرسى علم 26 15
الفيوم 25 10
بنى سويف 25 10
المنيا 26 10
أسيوط 27 11
سوهاج 28 12
قنا 28 12
الأقصر 29 12
أسوان 30 13
ادفو 30 11
أبوسمبل 29 13
الوادى الجديد 28 10
شلاتين 28 16
ابو رماد 27 15
حلايب 26 18
رأس حدربة 26 17