تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت فى مصر ومن المتوقع أن يشهد شمال الصعيد طقس معتدل وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.





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وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.



درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم السبت 6-3-2021 العظمى الصغرى

القاهرة 24 12

الإسكندرية 21 13

وادى النطرون 23 10

طنطا 23 11

شبين الكوم 23 11

دمنهور 22 12

بلطيم 21 13

مطروح 19 11

السلوم 22 10

سيوة 24 07

بورسعيد 21 13

دمياط 21 12

الزقازيق 24 12

المنصورة 22 11

الاسماعيلية 24 11

السويس 23 11

العريش 21 11

رفح 20 10

رأس سدر 25 12

نخل 22 06

نويبع 25 14

طابا 22 12

كاترين 22 04

الطور 26 13

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 26 14

مرسى علم 26 15

الفيوم 25 10

بنى سويف 25 10

المنيا 26 10

أسيوط 27 11

سوهاج 28 12

قنا 28 12

الأقصر 29 12

أسوان 30 13

ادفو 30 11

أبوسمبل 29 13

الوادى الجديد 28 10

شلاتين 28 16

ابو رماد 27 15

حلايب 26 18

رأس حدربة 26 17

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.العظمى الصغرىالقاهرة 24 12الإسكندرية 21 13وادى النطرون 23 10طنطا 23 11شبين الكوم 23 11دمنهور 22 12بلطيم 21 13مطروح 19 11السلوم 22 10سيوة 24 07بورسعيد 21 13دمياط 21 12الزقازيق 24 12المنصورة 22 11الاسماعيلية 24 11السويس 23 11العريش 21 11رفح 20 10رأس سدر 25 12نخل 22 06نويبع 25 14طابا 22 12كاترين 22 04الطور 26 13شرم الشيخ 25 15الغردقة 26 14مرسى علم 26 15الفيوم 25 10بنى سويف 25 10المنيا 26 10أسيوط 27 11سوهاج 28 12قنا 28 12الأقصر 29 12أسوان 30 13ادفو 30 11أبوسمبل 29 13الوادى الجديد 28 10شلاتين 28 16ابو رماد 27 15حلايب 26 18رأس حدربة 26 17