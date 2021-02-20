تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS
السبت 20/فبراير/2021 - 03:15 م
الدستورطباعة
يبحث الكثير من المواطنين من عاشقي القدم في الوطن العربي عن تردد بين سبورت المفتوحه beIN SPORTS، وذلك لمتابعه أهم المباريات عبرها والتي تبداء اليوم بمبارة إلتشي مع إيبار بالدوري الاسباني، وكذلك مبارة اتلتيكو مدريد مع ليفانتي، وفالنسيا وسيلتا فيجو.
وننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 20-2021 تردد بين سبورت المفتوحه beIN SPORTS عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل ستات:
معدّل استقطاب الموجة: أفقي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.
وننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 20-2021 تردد بين سبورت المفتوحه beIN SPORTS عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل ستات:
تردد بي إن سبورت المفتوحه beIN SPORTS
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS على النايل سات
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد "ميجا هرتز": 12765.
معدّل استقطاب الموجة: أفقي.
معامل الترميز: 27500.
معادل تصحيح الخطأ: 43.
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد "ميجا هرتز": 12765.
معدّل استقطاب الموجة: أفقي.
معامل الترميز: 27500.
معادل تصحيح الخطأ: 43.
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الرياضية 1
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الرياضية 1 على القمر الصناعي سهيل سات حيث تتمت إشارة ارسال البث واحده في جميع الترددات القادمة بـ: DVB-S2، وايضا معدّل تردد الموجة: 8PSK واليكم الترددات الآتية:
التردد "ميجا هرتز": 11547.
معدّل استقطاب الموجة: عامودي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.
التردد "ميجا هرتز": 11585.
معدّل استقطاب الموجة: عامودي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.
التردد "ميجا هرتز": 11547
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
معدّل تصحيح الخطأ 23
التردد "ميجا هرتز": 11585.
معدّل استقطاب الموجة: عامودي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.
التردد "ميجا هرتز": 11623.
معدّل استقطاب الموجة: عامودي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.
التردد "ميجا هرتز": 11642.
معدّل استقطاب الموجة: أفقي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.
التردد "ميجا هرتز": 11547.
معدّل استقطاب الموجة: عامودي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.
التردد "ميجا هرتز": 11585.
معدّل استقطاب الموجة: عامودي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.
التردد "ميجا هرتز": 11547
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
معدّل تصحيح الخطأ 23
التردد "ميجا هرتز": 11585.
معدّل استقطاب الموجة: عامودي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.
التردد "ميجا هرتز": 11623.
معدّل استقطاب الموجة: عامودي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.
التردد "ميجا هرتز": 11642.
معدّل استقطاب الموجة: أفقي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.
الذهب يصعد 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل سعر 782 جنيهاالتردد "ميجا هرتز": 11566.
معدّل استقطاب الموجة: أفقي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.