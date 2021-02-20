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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

السبت 20/فبراير/2021 - 03:15 م
جريدة الدستور
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين من عاشقي القدم في الوطن العربي عن تردد بين سبورت المفتوحه beIN SPORTS، وذلك لمتابعه أهم المباريات عبرها والتي تبداء اليوم بمبارة إلتشي مع إيبار بالدوري الاسباني، وكذلك مبارة اتلتيكو مدريد مع ليفانتي، وفالنسيا وسيلتا فيجو.

وننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 20-2021 تردد بين سبورت المفتوحه beIN SPORTS عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل ستات:

تردد بي إن سبورت المفتوحه beIN SPORTS

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS على النايل سات
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد "ميجا هرتز": 12765.
معدّل استقطاب الموجة: أفقي.
معامل الترميز: 27500.
معادل تصحيح الخطأ: 43.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الرياضية 1

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الرياضية 1 على القمر الصناعي سهيل سات حيث تتمت إشارة ارسال البث واحده في جميع الترددات القادمة بـ: DVB-S2، وايضا معدّل تردد الموجة: 8PSK واليكم الترددات الآتية:

التردد "ميجا هرتز": 11547.
معدّل استقطاب الموجة: عامودي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.

التردد "ميجا هرتز": 11585.
معدّل استقطاب الموجة: عامودي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.

التردد "ميجا هرتز": 11547
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
معدّل تصحيح الخطأ 23

التردد "ميجا هرتز": 11585.
معدّل استقطاب الموجة: عامودي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.

التردد "ميجا هرتز": 11623.
معدّل استقطاب الموجة: عامودي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.

التردد "ميجا هرتز": 11642.
معدّل استقطاب الموجة: أفقي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.

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التردد "ميجا هرتز": 11566.
معدّل استقطاب الموجة: أفقي.
معدّل الترميز: 27500.
معدّل تصحيح الخطأ: 23.

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