تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

تردد بي إن سبورت المفتوحه beIN SPORTS

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد "ميجا هرتز": 12765.

معدّل استقطاب الموجة: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معادل تصحيح الخطأ: 43.



تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الرياضية 1

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الرياضية 1 على القمر الصناعي سهيل سات حيث تتمت إشارة ارسال البث واحده في جميع الترددات القادمة بـ: DVB-S2، وايضا معدّل تردد الموجة: 8PSK واليكم الترددات الآتية:



التردد "ميجا هرتز": 11547.

معدّل استقطاب الموجة: عامودي.

معدّل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 23.



التردد "ميجا هرتز": 11585.

معدّل استقطاب الموجة: عامودي.

معدّل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 23.



التردد "ميجا هرتز": 11547

معدّل استقطاب الموجة عامودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 23



التردد "ميجا هرتز": 11585.

معدّل استقطاب الموجة: عامودي.

معدّل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 23.



التردد "ميجا هرتز": 11623.

معدّل استقطاب الموجة: عامودي.

معدّل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 23.



التردد "ميجا هرتز": 11642.

معدّل استقطاب الموجة: أفقي.

معدّل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 23.





الذهب يصعد 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل سعر 782 جنيها التردد "ميجا هرتز": 11566.

معدّل استقطاب الموجة: أفقي.

معدّل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 23. التردد "ميجا هرتز": 11566.معدّل استقطاب الموجة: أفقي.معدّل الترميز: 27500.معدّل تصحيح الخطأ: 23.

يبحث الكثير من المواطنين من عاشقي القدم في الوطن العربي عن تردد بين سبورت المفتوحه beIN SPORTS، وذلك لمتابعه أهم المباريات عبرها والتي تبداء اليوم بمبارة إلتشي مع إيبار بالدوري الاسباني، وكذلك مبارة اتلتيكو مدريد مع ليفانتي، وفالنسيا وسيلتا فيجو.وننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 20-2021 تردد بين سبورت المفتوحه beIN SPORTS عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل ستات: