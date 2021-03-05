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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حلا زلط سكرتيرة خالد الصاوي في «اللي مالوش كبير»

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:31 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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أكدت الفنانه الشابه حلا زلط علي انضمامها لابطال مسلسل "اللي مالوش كبير"، والذي ينافس في الماراثون الرمضاني القادم 2021.

وأشارت زلط لـ «الدستور» أن العمل يتناول قصه دراميه مختلفه ومميزه تدور في اطار اجتماعي، مشيره إلى أنها تجسد دور سكرتيره الفنان خالد الصاوي والتي تعلم الكثير من الاسرار عنه وعن عمله، لافتا إلى أن الدور مركب وملئ بالتفاصيل المثيره التي تتصاعد مع الحلقات.

ويصور مخرج العمل أحداث حلقاته الاولي في إحدى الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بحضور خالد سرحان وخالد الصاوي.

المسلسل من بطوله ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان وهو من تاليف عمرو محمود ياسين واخراج مصطفى فكري.

من جانب اخر تنتظر زلط عرض فيلمها مع دينا الشربيني وكريم عبد العزيز "البعض لايذهب للمأذون مرتين "، وعرض لها موخرا مسلسل "نمرة اتنين" مع ماجد الكدواني.

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