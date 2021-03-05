«مكرم»: حريصة على التواصل مع شباب المصريين بالخارج لزيادة ثقتهم بالحكومة

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الفترة الأخيرة شهدت تعدد في الأدوات والوسائل الإلكترونية العالمية التي تهدف إلى التواصل مع الآخر في ظل الظروف الجبرية التي فرضتها جائحة كورونا على جميع دول العالم، ومن هذا المنطلق فهي تحرص مؤخرًا على المشاركة في جلسات حوارية مع شباب المصريين بالخارج عبر تطبيق clubhouse من أجل الإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم والتطرق بالشرح والتوضيح للمبادرات العديدة التي تُطلقها الوزارة من وقت لآخر منها، على سبيل المثال مبادرة "اتكلم عربي".وشددت وزيرة الهجرة، في بيان لها، على أنها حريصة على المشاركة بنفسها في تلك اللقاءات من أجل زيادة الثقة بين المسئولين في الحكومة والشباب، وضمان التفاعل المباشر مع الأفكار الإيجابية المطروحة منهم والعمل على نقلها للجهات المعنية وبحث سُبل تحويلها لمشروعات حقيقية مفيدة للدولة.