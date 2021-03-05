ضبط 1260 هاربًا من تنفيذ الأحكام على مدار يومين بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين عن القانون، خلال حملة أمنية مكبرة، على مدار يومين نتج عنها ‪تنفيذ 1260 حكمًا.وجاءت الأحكام كالتالي: 289 حكم حبس جزئي، و52 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 652 حكم غرامات، و282 حكم مخالفات.وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتى ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطى بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.