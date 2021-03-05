رئيس «الإسكندرية للزيوت والصابون»: لا زيادة في أسعار الزيت

كشف الدكتور أحمد عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، أن أسعار الزيوت مستقرة منذ فترة كبيرة ولم يحدث أي زيادة خلال الفترة الماضية حيث ان الشركة تقوم بضخ الزيت لشركتي الجملة العامة والمصرية لتجارة الجملة التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية.وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، أنه يتم توريد الزيت بسعر 16.5جنيها للشركتين ثم تقوم الشركة بوضع هامش ربح ربع جنيه وتقوم بالبيع بسعر 16.75 للبقال التمويني، ويقوم البائع في النهاية ببيعها بـ 17جنيها والسعر ثابت ولا يستطيع أي تاجر تمويني أن يرفع في السعر.و أكد" عبد الوهاب" في تصريحات لـ" الدستور"، أن الشركة تقوم بإنتاج يومي 450 طن زيت يوميا، من اجمالي انتاج الشركة القابضة الذي يبلغ 2200 طن زيت يوميا، ويتم التوزيع على المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة، والاهرام، والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ويتم التعبئة والتكرير داخل المصنع.وأضاف أن الشركة تقوم بإنتاج الكثب في فرع الشركة في كفر الزيات من الكثب حيث يتم استخلاصه من زيت بذر الكتان، ويتم استخدمه في العلف الحيواني ومنه 14%بروتين يستخدم في المزارع، مؤكدا أن الشركة تقوم بإنتاج كافة أنواع الصابون والمنظفات ويتم بيعها للسوق الحر وشركات الجملة التابعة للتموين.