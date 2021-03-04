نيجيريا تطالب قوات الأمن بإطلاق عملية خاصة في غابات «زامفارة»

أصدر الرئيس النيجيري، محمد بخاري، أمرا للقوات الأمنية في ولاية زامفارة بإطلاق النار على كل مشتبه بتورطه في عمل عصابة، ويحمل سلاحا ويرفض الاستسلام.وقال المتحدث باسم الرئيس ملم شيخو، وفق ما أوردته صحيفة "فانجار" النيجيرية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن "الرئيس أمر قوات الأمن بإطلاق عملية خاصة في غابات ولاية زامفارة والقضاء على المسلحين الذين يحملون السلاح الأوتوماتيكي ويرفضون الاستسلام".وقد أعلن الرئيس بخاري، في 2 مارس الجاري، فرض منطقة حظر الطيران في سماء ولاية زامفارة، كما حظر استخراج كل الموارد الطبيعية في أراضيها من قبل الشركات الخاصة.وقال شيخو إن المروحيات تستخدم في الولاية لتوفير السلاح للمسلحين، وكذلك لنقل الذهب الذي يسيطرون على استخراجه.وأوضح: "تم فرض حظر استخراج الذهب من قبل الشركات الخاصة في ولاية زامفارة لصالح شعب نيجيريا كله".وقامت الحكومة النيجيرية الفيدرالية بإدخال هذه الإجراءات بعد أن تم الثلاثاء الماضي الإفراج عن 279 طالبة جرى اختطافهن من مدرسة واقعة في هذه الولاية في 26 فبراير الماضي.