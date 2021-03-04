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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

17 مارس.. أولى جلسات محاكمة «توربيني الساحل» في اغتصاب 4 أطفال

الخميس 04/مارس/2021 - 01:29 م
اغتصاب
اغتصاب
محمد عيسي
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حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، اليوم الخميس، جلسة 17 مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة توربيني الساحل أمام محكمة الجنايات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل واقعة خطف وهتك عرض 4 أطفال بمنطقة الساحل في القاهرة، وإجبارهم على التسول وتنظيف السيارات بالشوارع والميادين.

كما كشفت أقوال المجني عليهم أمام النيابة أن عاطل استغل حداثة الأطفال واغتصبهم داخل حديقة أبو وافية تحت التهديد مستغلًا عدم وجود مأوى لهم.

وأضافت التحقيقات، قيام المتهم "إبراهيم.ص" بالاتجار في البشر عن طريق استغلال الأطفال "دينا.م"، و"أحمد.م" و"محمود.ح " و"سليمان.ن "في أعمال التسول وتنظيف السيارات بالشوارع والميادين بمنطقة الساحل، وذلك باصطحابهم بالقوة والعنف والتهديد والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول مستغلًا حداثة سنهم وضعف حيلتهم ووفر مكان لإيوائهم، وإجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية منهم.

وجاء في أقوال الطفلة المجني عليها "دينا" في التحقيقات، إن المتهم هتك عرضها بغير رضاها.

وأضافت في التحقيقات، أنها بعد قيام المتهم وآخر معه مجهول بالتحصل منها على المبالغ المالية نظير التواجد في ميدان الخلفاوي للعمل في تنظيف السيارات، قام المتهمين باغتصابها بالقوة داخل حديقة أبووافية تحت تهديد السلاح وبعدها تركت المنطقة وتوجهت إلى منطقة شبرا الخيمة، إلا أنها فوجئت بحضور المتهم واصطحبها بالقوة إلى ميدان الخلفاوي لاستغلالها جنسيًا.

واشار الطفل المجني عليه "سليمان" إن المتهم هتك عرضه بالقوة، حيث قام بتجريده من ملابسه مشيرًا إلى أن المتهم تعدى عليه بـ"سوط" واصطحبه عنوة إلى ميدان الخلفاوي وإجباره على العمل في مجال التسول وتنظيف السيارات مقابل الحصول منه على مبالغ مالية.

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