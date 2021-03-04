رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قنبلة وتجنيد إرهابيين.. تفاصيل الهجوم الإرهابي في كالينينغراد بروسيا

الخميس 04/مارس/2021 - 10:46 ص
الهجوم الإرهابي في
الهجوم الإرهابي في كالينينغراد
أمينة ذكى
طباعة
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، إحباط مخطط لشن هجوم على أحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد، غربي البلاد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية.

وذكرت هيئة الأمن الفدرالية، في بيان، أنها "ألقت القبض على شخص (روسي)، كان يخطط لتنفيذ الهجوم بدافع كراهية السلطات".

وأشار البيان إلى أن "الموقوف، كان يعمل أيضا على تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية".

وأوضح أن "عناصر الأمن عثروا في منزل المتهم على قنبلة يدوية الصنع، وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها، ومكونات لإنتاج متفجرات، إضافة إلى مواد مسيئة للسلطات التنفيذية والتشريعية الروسية"، دون ذكر ماهيتها.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

تطعيم «كبار السن» ضد كورونا في الإسماعيلية بدءًا من اليوم

ارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع.. والأرصاد تحذر من البرودة

الصور

image description

تعاون بين جامعة أسيوط والحماية المدنية في التدريب على التعامل مع الحرائق

image description

«أسيوط» تستعد للتطعيم ضد كورونا.. أين تحصل على اللقاح؟

image description

طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة

image description

انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ

كوتس: حضور الجماهير من الخارج فى الأولمبياد بيد اليابان

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى