أمير الكويت يتوجه للولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية

يتوجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية معتادة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.وكان أميرالكويت قد أصدر مرسوما بالموافقة على حكومة جديدة، وتتولى الحكومة الحالية مهمة تسيير الأعمال منذ استقالتها في يناير بعد أزمة مع البرلمان.وأدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمس أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.