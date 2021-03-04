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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

الخميس 04/مارس/2021 - 06:03 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
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تنشر 《الدستور》 أسعار الدواجن اليوم الخميس ٤-٣-٢٠٢١، ونقدم لكم كافة أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، وفقًا لأخر التحديثات داخل السوق المصرى، وتشهد مؤشرات البحث ارتفاعًا لمعرفة آخر أسعار الدواجن، لذلك نستعرض لكم تقرير يتضمن كافة المعلومات عن الأسعار.

ويتضمن التقرير أسعار "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والكتاكيت والبط بمختلف أنواعه سواء المسكوفي والمولارد"، بالإضافة إلى أسعار كرتونة البيض "البلدي أو الأحمر أو الأبيض".

أسعار الدواجن اليوم الخميس ٤-٣-٢٠٢١


سجل كيلو الفراخ البيضاء داخل السوق المصرى، اليوم، سعر بين 25.50 إلى 26 جنيهًا، وسجل كيلو الفراخ الساسو سعر بين 29 إلى 30 جنيهًا، ووصل كيلو الفراخ البلدي سعر بين 35 إلى 36 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 21 إلى 22 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم


بلغ سعر الكتكوت الأبيض، اليوم، البالغ من عمره يوم واحد في السوق المصري، بين 7 إلى 7.75 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو البالغ من عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.30 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي البالغ من عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار البط اليوم


بلغ سعر البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، ووصل سعر البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، وبلغ البط المولارد سعر بين 31 جنيهًا إلى 32.50 جنيه. 

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أسعار كتاكيت البط اليوم


سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي البالغ من العمر يوم واحد، بين 6.50 إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت البط المسكوفي البالغ من العمر يوم واحد بين 14 إلى 15 جنيهًا، وسجل سعر البط المولارد البالغ من العمر يوم واحد بين 15 إلى 15.50 جنيه.

أسعار البيض اليوم


وصل سعر كرتونة البيض الأحمر بين 35 إلى 36 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بين 33 إلى 34 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى بين 34 إلى 35 جنيهًا.

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