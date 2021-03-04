أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 4-3-2021

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حيث سجل سعر الدولار الأمريكى فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصرى.بلغ سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٨١٢٧ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٩.٠٤٠١ جنيه مصرى.سجل عند الشراء اليوم، ٢١.٧٧١٢ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ٢٢.٠١٧٤ جنيه مصري.سجل عند الشراء ٤.١٢٦٨ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٤.١٩١ جنيه مصرى.بلغ عند الشراء ٤٨.٨٣٥٤ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥٢.٠٥٣ جنيه مصري.سجل عند الشراء ٤.٢٣٠٢ جنيه مصرى وبلغ عند البيع ٤.٢٨ جنيه مصرى.سجل عند الشراء ١٧.٠٠٠٤ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٧.١٩٧٢ جنيه مصرى.سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصرى أما وصل سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصرى.بلغ عند الشراء ١٨.٨٦١٢ جنيه مصرى، ووصل عند البيع ١٩.٠٣٢٢ جنيه مصرى.سجل عند الشراء ٢١.٧٧٢١ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٢١.٩٨٩١ جنيه مصري.بلغ عند الشراء ١٤.٦٠٩١ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٤.٧٣٤٣ جنيه مصري.سجل عند الشراء ٤.١٢٦٩ جنيه مصرى، ووصل عند البيع ٤.١٩١ جنيه مصرى.سجل عند الشراء ٤٨.٨٣٥٤ جنيه مصرى، بلغ عند البيع ٥٢.٠٥٣ جنيه مصري.وصل عند الشراء ٤.٢٣٠٢ جنيه مصرى وبلغ عند البيع ٤.٢٨ جنيه مصرى.