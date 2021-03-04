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محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 4-3-2021

الخميس 04/مارس/2021 - 05:39 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
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تقدم 《الدستور》تقرير عن اسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس ٤-٣-٢٠٢١، لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالى أهم المعلومات والتفاصيل عن أسعار العملات بحسب أخر التحديثات داخل البنوك المصرية.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالى أسعار العملات الأتية، "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري"، وذلك فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر.

أسعار العملات الأجنبية اليوم


تنشر 《الدستور》أسعار العملات الأجنبية التى تعد احدى اهتمامات القارىء المصرى والعربى بشكل يومى على جوجل، ولمعرفة الأسعار يرجى متابعة التقرير التالي. 

أسعار الدواجن اليوم الخميس ٤-٣-٢٠٢١ (dostor.org)

سعر الدولار  الأمريكى اليوم

حيث سجل سعر الدولار الأمريكى فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

بلغ سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٨١٢٧ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٩.٠٤٠١ جنيه مصرى.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل عند الشراء اليوم، ٢١.٧٧١٢ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ٢٢.٠١٧٤ جنيه مصري.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل عند الشراء ٤.١٢٦٨ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٤.١٩١ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ عند الشراء ٤٨.٨٣٥٤ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥٢.٠٥٣ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل عند الشراء ٤.٢٣٠٢ جنيه مصرى وبلغ عند البيع ٤.٢٨ جنيه مصرى.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل عند الشراء ١٧.٠٠٠٤ جنيه مصري، ووصل عند البيع  ١٧.١٩٧٢ جنيه مصرى.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصرى أما وصل سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

بلغ عند الشراء ١٨.٨٦١٢ جنيه مصرى، ووصل عند البيع ١٩.٠٣٢٢ جنيه مصرى.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل عند الشراء ٢١.٧٧٢١ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٢١.٩٨٩١ جنيه مصري.

سعر الين الياباني اليوم

بلغ عند الشراء ١٤.٦٠٩١ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٤.٧٣٤٣ جنيه مصري.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل عند الشراء ٤.١٢٦٩ جنيه مصرى، ووصل عند البيع ٤.١٩١ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل عند الشراء ٤٨.٨٣٥٤ جنيه مصرى، بلغ عند البيع ٥٢.٠٥٣ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصل عند الشراء ٤.٢٣٠٢ جنيه مصرى وبلغ عند البيع ٤.٢٨ جنيه مصرى.

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