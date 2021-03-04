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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

الخميس 04/مارس/2021 - 08:07 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع «جوجل» من قبل المواطنين والمستثمرين والشباب المقبلين على الزواج ورجال الأعمال، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، ويشهد سعر الذهب اختلاف يوميًا؛ بسبب الأزمة العالمية التي ضربت بالسوق الاقتصادي؛ بسبب أزمة عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية، وأيضًا أسعار العملات الأجنبية، مثل (الدولار - اليورو الأوروبي - الين).

ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المواطنين والمستثمرين والشباب المقبلين على الزواج ورجال الأعمال، يعرض لكم «الدستور»، في تقريره اليومي، أسعار الذهب اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر بالصاغة، والذي يشمل كالتالي: «سعر جرام الذهب عيار 24 - سعر جرام الذهب عيار 21 - سعر جرام الذهب عيار 18 - سعر الجنيه الذهب اليوم».

أسعار الذهب اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر بالصاغة


1 - سعر جرام الذهب عيار 24 (875 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بالصاغة، خلال التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 875 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 24 الأكثر انتشارًا في مصر نظرًا لجودته.

2 - سعر جرام الذهب عيار 21 (765 جنيهًا)

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بالصاغة، خلال التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 765 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر.

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أسعار الدواجن اليوم الخميس ٤-٣-٢٠٢١ (dostor.org)

3 - سعر جرام الذهب عيار 18 (656 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر بالصاغة، خلال التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 656 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر بالوجه القبلي والبحري.

4 - سعر الجنيه الذهب اليوم (6120 جنيهًا)

وبلغ سعر الجنيه الذهب مصر بالصاغة، خلال التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 6120 جنيهًا، وييزن جرام جنيه الذهب نحو ما يقرب إلى 31 جرامًا من العيار الـ 24 الأعلى جودة.

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