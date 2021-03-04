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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أخطاء يجب تفاديها عند اختيار الإطلالات اليومية

الخميس 04/مارس/2021 - 10:56 ص
الإطلالات
الإطلالات
سلمى بدر
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تقع السيدات في العديد من الأخطاء عند اختيار إطلالتهن عند الذهاب للعمل أو التنزه، وتقدم خبيرة الموضة مروة القاضي لـ"الدستور" نصائح لتجنب الأخطاء عند ارتداء الملابس واختيار الإطلالات المختلفة.

- القمصان الضيقة:
عند اختيار قميص يأخذ شكل الجسم، يجب ألا يكون ضيق بالدرجة التي تجعل هناك فتحات بين الأزرار لأنه يكشف تفاصيل الجسم بطريقة سيئة للغاية.

- ارتداء البادي الضيق أسفل فستان السهرة:
من الأخطاء التي تقع فيها المحجبات، ارتداء البادي الضيق الليكرا أسفل فستان السهرة مما يجعل مظهرهن شاذ وغير مناسب للحجاب فهو من ناحية يبرز تفاصيل الذراعين ومن ناحية أخرى يفسد مظهر الفستان ويمكن ارتداء جاكيت قصير أو تفصيل توب من الشيفون أو من نفس خامات وألوان الفستان لارتدائه معه.

- البنطلون ذو الخصر المنخفض:
إذا كانت المرأة تعاني من وجود ترهلات في مناطق الخصر والبطن، يجب تجنب نهائيًا ارتداء البنطلونات ذات الخصر المنخفض لأنه يبرز هذه الترهلات بشكل أكبر فتصبح متدلية من الجانبين.

- ارتداء حمالة الصدر الخاطئة:
عند اختيار حمالة الصدر يجب ألا تكون بزخارف وخطوط بارزة أسفل البلوزات المصنوعة من الشيفون أو الحرير حتى لا تفسد مظهرها.

- عدم ارتداء الإكسسوارات:
ستبدو الإطلالة باهتة وغير جذابة بدون الإكسسوارات، ولتكون الأزياء أكثر حيوية وجمال يمكن ارتداء قطعة اكسسوار.

- ارتداء إطلالة كاملة بنقشة واحدة:
رغم أن النقوش والطباعات الجريئة مثل نقشة جلد النمر والزهور وغيرها تتصدر قائمة صيحات الموضة، إلا أن المبالغة في ارتداء الملابس المنقوشة يمنح مظهر مزدحم وغير جذاب، لذلك يفضل المزج بين الملابس المحايدة والمنقوشة في الإطلالة الواحدة للحصول على لوك أكثر أناقة.

- بروز خطوط الملابس الداخلية:
بروز خط الملابس الداخلية سيثير انتقاد الناس لذلك يجب تجنب ارتداء الفساتين أو البنطلونات الضيقة جدا بالأخص تلك المصنوعة من أقمشة خفيفة واختيار الملابس الداخلية بحواف غير بارزة.

- الألوان الباهتة:
ارتداء ملابس بألوان باهتة مثل البيج أو البني يفسد شكل الإطلالة يمكن تنسيق ألوان ملابس بأسلوب جذاب وتجنب ارتداء ملابس موحدة اللون دون ارتداء الإكسسوارات.

- ارتداء حذاء غير مناسب:
الحذاء من أكثر العناصر التي قد تفسد أى إطلالة في حالة اختياره بموديل غير مناسب للإطلالة، فمثلًا ارتداء حذاء مغلق لا يتناسب مع فساتين الصيف الطويلة بل ستكون أكثر أناقة مع الصنادل المفتوحة.

- شراء الملابس بمقاس كبير أو صغير:
هناك الكثير من الفتيات تشترى الملابس بمقاس كبير أو صغير عن مقاسها الطبيعي، فالملابس الضيقة ستظهرهن وكأنهن يرتدين ملابس أطفال أما الملابس ذات المقاس الكبير ستظهرهن وكأنهن يرتدين ملابس أشخاص أكبر منهن.

- عدم اختيار الملابس حسب شكل الجسم:
لا تنتبه معظم الفتيات باختيار تصميمات الملابس التي تناسب شكل قوامهن ويرتدون قطع ملابس تظهر عيوب الجسم وتجعل إطلالتهن سيئة.

- ارتداء السليبر في الأماكن العامة:
السليبر واحد من الصيحات الرائجة بقوة في عالم الموضة يتميز بتصميمات عديدة منها الميتاليك أو المزينة بالفرو، ولا يمكن ارتدائه في الأماكن العامة أو الذهاب للعمل ويمكن ارتدائه فقط على الشاطئ.

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