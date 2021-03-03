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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شعبة المستوردين» تطالب بدعم الصناعات التكميلية للمركبات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:37 م
مصطفى المكاوي، رئيس
مصطفى المكاوي، رئيس شعبة المستوردين
دعاء أبو العزم
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طالب مصطفى المكاوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، سكرتير الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأهمية دعم الصناعات التكميلية للسيارات والتوكتوك والتوسع فيها لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج، خاصة القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن مصر تنتج ما يقرب من 100 ألف توكتوك سنويًا.

وقال حسام راضي، المستشار الإعلامي للشعبة إن مصر بها أكثر من مليوني توك توك، والمرخص منها لا يتعدى 117 ألفًا فقط حتى منتصف 2017، وفقا لتقرير رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مشيرًا إلى أن هناك نحو 15 مليون مواطن قوت يومه مرتبط بتلك الصناعة والمهنة.

حذر المكاوي من إيقاف إنتاج "التوك توك" لأنه سيضيف 15 مليون مواطن إلى طابور البطالة وستصبح مشكلة كبرى وقنبلة موقوتة، خاصة أن هذا الكم من العمالة يأتي من القرى والمراكز التي لا يوجد بها فرص عمل.

شدد رئيس لجنة العلاقات العامة بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة ترخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سير لها بدلا من التضييق على تصنيعها.

وفي وقت سابق، قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقف إصدار تراخيص إجراء توسعات الشركات بمصانع التوكتوك، إضافة إلى منع دخول مصنعين جدد فى هذا المجال؛ تنفيذًا لخطة الحكومة فى الحد من انتشار الدراجات الثلاثية عجلات «التوك توك» فى المدن واستبداله بسيارات المينى فان.

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