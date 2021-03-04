من أسبوع الموضة بباريس.. فساتين زفاف مودرن لموسم 2021



بدأت فعاليات آخر يوم من أسبوع الموضة بباريس، حيث قدم مصممو الأزياء، خلال عروضهم المختلفة، مختلف التصميمات من فساتين الزفاف المودرن الراقية لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 المتربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.



فساتين زفاف

فستان يحاكي الموضة



الفستان المودرن هو الذي يجمع بين الأناقة والموضة الرائجة، وفي الوقت نفسه يكون قطعة من نوعها، يمكن ارتداء فستان بأكتاف مكشوفة تماما وينسدل بقصة مستقيمة من قماش منقوش دانتيل.



فساتين زفاف

فستان زفاف بكتف واحد



قدم ثوبًا يبرز قوام الكتفين ويبرزهما ويعطي طلة مودرن للعروس بقصة منفوشة تقسم قوام العروس، كما قدم ثوبًا مصنوعًا من الريش الذي يبرز للعلن بأسلوب فيه الكثير من الدقة يخرج من إطار الفساتين الكلاسيكية.



فساتين زفاف