رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

من أسبوع الموضة بباريس.. فساتين زفاف مودرن لموسم 2021

الخميس 04/مارس/2021 - 05:36 ص
فساتين زفاف
فساتين زفاف
سلمى بدر
طباعة

بدأت فعاليات آخر يوم من أسبوع الموضة بباريس، حيث قدم مصممو الأزياء، خلال عروضهم المختلفة، مختلف التصميمات من فساتين الزفاف المودرن الراقية لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 المتربعة على عرش الموضة بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.
فساتين زفاف
فساتين زفاف
فستان يحاكي الموضة

الفستان المودرن هو الذي يجمع بين الأناقة والموضة الرائجة، وفي الوقت نفسه يكون قطعة من نوعها، يمكن ارتداء فستان بأكتاف مكشوفة تماما وينسدل بقصة مستقيمة من قماش منقوش دانتيل.
فساتين زفاف
فساتين زفاف
فستان زفاف بكتف واحد

قدم ثوبًا يبرز قوام الكتفين ويبرزهما ويعطي طلة مودرن للعروس بقصة منفوشة تقسم قوام العروس، كما قدم ثوبًا مصنوعًا من الريش الذي يبرز للعلن بأسلوب فيه الكثير من الدقة يخرج من إطار الفساتين الكلاسيكية.
فساتين زفاف
فساتين زفاف
فساتين ذات أكمام منفوخة

قدم فستانًا بأكمام منفوخة يظهر العروس بشكل فريد فهو ثوب مودرن وغريب بعض الشيء، ويشبه فساتين الخمسينات مع لمسة من الموضة العصرية.

موضوعات متعلقة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

أول صورة لقتيل السلام قبل ذبحه على يد ابن خالته

«أشعل شماريخ».. سبب عقوبة الأهلى على «كهربا»

الصور

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 4-3-2021

31 إصابة بكورونا فى مصنع لحوم بالمأنيا

ألمانيا ستسمح بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن تفوق أعمارهم 65 عامًا

باريس سان جيرمان يحقق انتصارا صعبا على بوردو بهدف نظيف فى الدورى الفرنسى

أيام زمان

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

فوق قطع الزجاج المكسورة.. أغرب رقصات نجوى فؤاد

«يشوّه صورتنا».. لماذا رفض محمود المليجي المشاركة في فيلم عالمي؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى

بدء موسم جديد لمسرحية «أفراح القبة» على المسرح العائم بالمنيل

محمد حافظ رجب.. رحلة الريادة الأدبية بمركز الحرية للإبداع

صدور رواية «الأم» للكاتب الإيطالى جراتسيا ديليدا بالعربية