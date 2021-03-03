المراكز الإفريقية للأمراض: 9 دول أبلغت عن تحور كورونا

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الافريقي، الأربعاء، أن 9 دول أعضاء أبلغت عن ظهور فيروس كورونا المتحور، وهي الكونغو والجابون وغانا والمغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب افريقيا وجامبيا وليبيا.وأوصت المراكز الإفريقية في بيان الأربعاء الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.وأوضحت "المراكز الإفريقية" أن إجمالي حالات "كورونا" في القارة بلغت 3 ملايين و914 ألف حالة، بينما تخطت الوفيات 104 الآف، فيما كانت منطقة الجنوب الافريقي الاكثر تضررًا.وأشارت "المراكز الافريقية" إلى اضطرار العديد من البلاد لاتخاذ إجراءات الإغلاق، ففي الكونغو فرضت السلطات حظر التجول ليلا في المناطق المتضررة في البلاد، وتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 6 مارس الجاري.وقيدت الجابون الحركة من وإلى العاصمة ليبرافيل ومددت الحظر الليلي بساعتين، فيما علقت غانا انعقاد البرلمان ثلاثة اسابيع، بينما أعلنت مالاوي إعادة فتح المدارس بعد انحسار الإصابات، وأطلقت السلطات في السنغال حملة تطهير موسعة في الأماكن العامة.يذكر أن المركز الافريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية.