مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم وتنشر " الدستور " في ضوء خدماتها المتنوعة مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم الأربعاء 3-3-2021، تسهيلا وتيسيرا للمواطنين في المعرفة الإلكترونية عبر موقعنا سريعا من خلال السطور القادمة:- مواعيد قطارات الصعيد قطار رقم 891 مكيف ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35. قطار رقم 891 مكيف



قطار رقم 1143 مميز يتحرك القطار المميز من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.



قطار رقم 1146 مميز يقوم القطار من محطة سكة حديد مصر بالقاهرة، وتنتهي رحلته في محطة مغاغة بالمنيا.



قطار رقم 777 مميز يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.



قطار رقم 163 مميز تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.



قطار رقم 159 مميز يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.



قطار رقم 2007 VIP ينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.



قطار رقم 982 مكيف يتحرك القطار من القاهرة الساعة 12 ويصل أسوان الساعة 2:25.



قطار رقم 160 مميز ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 12:15 ويصل الأقصر الساعة 12:40.



قطار القطار رقم 986 مكيف يقوم القطار من القاهرة الساعة 13:00 ويصل الأقصر الساعة 24:00.



قطار رقم 906 في أي بي يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.



قطار رقم 186 مميز يبدأ القيام من القاهرة الساعة 13:30 ويصل سوهاج الساعة 21:30.



قطار رقم 1143 مميز يتحرك القطار المميز من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.قطار رقم 1146 مميز يقوم القطار من محطة سكة حديد مصر بالقاهرة، وتنتهي رحلته في محطة مغاغة بالمنيا.قطار رقم 777 مميز يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.قطار رقم 163 مميز تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.قطار رقم 159 مميز يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.قطار رقم 2007 VIP ينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.قطار رقم 982 مكيف يتحرك القطار من القاهرة الساعة 12 ويصل أسوان الساعة 2:25.قطار رقم 160 مميز ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 12:15 ويصل الأقصر الساعة 12:40.قطار القطار رقم 986 مكيف يقوم القطار من القاهرة الساعة 13:00 ويصل الأقصر الساعة 24:00.قطار رقم 906 في أي بي يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.قطار رقم 186 مميز يبدأ القيام من القاهرة الساعة 13:30 ويصل سوهاج الساعة 21:30. قد يهمك.. المثير للجدل.. حقيقة بناء منزل خاص فوق مسجد مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 325 ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.



قطار رقم 948 يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.



قطار رقم 1914 ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.



قطار رقم 964 يبدأ القطار التحرك في الساعة 6:00 من دمياط ويصل القاهرة الساعة 10:10.



قطار رقم 307 يتحرك من عين شمس الساعة 10:00 ويصل السويس الساعة 13:20.



قطار رقم 309 يبدأ التحرك من عين شمس الساعة 14:30 ويصل السويس الساعة 17:50.



قطار رقم 331 ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.



قطار رقم 1202 تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.



قطار رقم 341 يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.



قطار رقم 389 يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.