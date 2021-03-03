المثير للجدل.. حقيقة بناء منزل خاص فوق مسجد

أكد عادل عباسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، بمحافظة البحيرة، في أول تعليق على صور العقار المبني أسفله مسجد بقبب بمدينة الرحمانية، والتي أثارت جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أن المسجد تم بناؤه في عام 2011، ثم شرع مالك الأرض في بناء عقار فوق المسجد خاص به عقب الانتهاء من بناء المسجد.كما أكد رئيس مدينة الرحمانية، بأن العقار والمسجد المبني أسفله كانا مخالفين للقانون بالفعل، لكن مالك العقار تقدم بالتصالح وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم التصالح فعليًا على المسجد والعقار، وبالتالي فالعقار والمسجد غير مخالفين للقانون.