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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عبير موسى.. حكاية عالمة الذرة التي غيبها الموت في ريعان الشباب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:43 م
عالمة الذرة المصرية
عالمة الذرة المصرية سميرة موسى
هاجر رضا
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تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، الحاصلة على دكتوراة في الإشعاع الذري من المملكة المتحدة، وماجستير في التواصل الحراري للغازات، وبكالوريوس في العلوم من جامعة القاهرة، والتي توفت في أمريكا، وعمرها 35 عامًا.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عنها في سياق السطور التالية:-

- مواليد 3 مارس 1917.
- ولدت في قرية سنبو الكبرى مركز زفتى بمحافظة الغربية.
- أول عالمة ذرة مصرية.
- وأول معيدة في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول.
- حفظت أجزاء من القرآن في سن صغير.
- كانت مهتمة بقراءة الصحف.
- اشترى والدها ببعض أمواله فندقا في حي الحسين حتى يستثمر أمواله في الحياة القاهرية.
- التحقت سميرة بمدرسة قصر الشوق الابتدائية ثم بمدرسة بنات الأشراف الثانوية الخاصة.
- كانت الأولى على الشهادة التوجيهية عام 1935.
- تأثرت بالدكتور علي مصطفى مشرفة.
- حصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات.
- سافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي.
- حصلت على الدكتوراة في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة.
- أنجزت الرسالة في عام و5 أشهر.

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