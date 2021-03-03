تفاصيل انفجار مركز فحوصات للكشف عن كورونا جنوبي هولندا

وقع انفجار، صباح اليوم الأربعاء، قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا جنوبي هولندا، دون وقوع إصابات.وقالت الشرطة الهولندية في بيان على "تويتر"، إنّ الانفجار وقع قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة المحلية، في بوفنكاربسل في مقاطعة "جنوب هولندا".وأضافت أنّ الانفجار تسبب في تحطم نوافذ، مشيرة إلى عدم سقوط جرحى جراء الحادث.ولم تكشف الشرطة المزيد من التفاصيل ولكنها أعلنت فتح تحقيق في الواقعة.وسجلت هولندا حتى ظهر الأربعاء، أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا، وما يزيد عن 15 ألف و600 وفاة، حسب موقع "وورلدو ميتر" المعني برصد تطورات الجائحة.