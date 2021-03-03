طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحاني الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية ببورسعيد

يؤدي 5252 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، امتحاني الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية للفصل الدراسي الأول.وجرى توزيع الطلاب على 24 مدرسة حكومية، و8 مدارس خاصة، في ظل تشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.ويسمح لطلاب المرحلة الثانوية في الامتحانات الإلكترونية استخدام خاصية تقسيم الشاشة للإطلاع على الكتب الـ«pdf» والمصادر المتاحة كون أن الامتحان بنظام الـ«open book»، كما أنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية اصطحاب كتاب الوزارة الأصلي أو صورة منه، ويمكن للطالب كتابة ملاحظاته به وليس ملاحظات أخرى، بينما غير مسموح اصطحاب كتب خارجية أو ملازم.