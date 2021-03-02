خدمة عامة.. موقع وزارة التضامن الاجتماعي

تستمر عمليات البحث حول موقع وزارة التضامن الاجتماعي خدمة عامة، من قبل المواطنين عبر محركات البحث الشهيرة ومنصات التواصل الاجتماعي، حتى شروط الخدمة العامة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، والأوراق المطلوبة للحصول عليها.





"الدستور" خلال السطور التالية توضح كيفية الحصول على الخدمة العامة وشروطها والشهادة التي تمنح نهايتها، ومدتها كما أقرتها الوزارة.





موقع وزارة التضامن الاجتماعي خدمة عامة

ولمن يرغب من المواطنين في معرفة رابط وزارة التضامن الاجتماعي للبحث عن الخدمة العامة يمكنه الدخول عبر الرابط التالي: www.moss.gov.eg





نبذة مختصرة عن الخـدمة العـامة

تعتبر الخدمة العامة، هي واجب وطني يؤديه الشباب من الجنسين خريجى الجامعات والمعاهد العليا، وفقا لما جاء على موقع الوزارة" الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.





مدة الخدمة العامة

وأما فيما يخص مدة الخدمة العامة، فهي عام فى أحد المجالات ذات الطابع القومى والتى تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل: محو الأمية ،تنظيم الأسرة، تنمية المجتمعات، الأسر المنتجـــة، خدمات تعليمية، خدمات طفولة وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتنميته، وذلك لمواجهة المسائل والمشكلات والظواهر الاجتماعية.





شروط الخدمة العامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الشروط لتأدية الخدمة العامة، وهى: الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج، إضافة إلى صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعى بتكليف دفعته، أن يكون مصري الجنسية.

الأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة العامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من المستندات لمن يأتي له قرار التكليف بالخدمة، وهي: الإعلان الرسمي للدفعة التي جاء لها قرار تكليف من وزير التضامن الاجتماعي بصفته، 2 من صورة الرقم القومي الخاص بالطالب، 2 صورة من المؤهل الدراسي، إضافة إلى 2 صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، وعدد 3 صور شخصية، ويستوفي الخريج نموذج ( 1خ ع ) محدداً المجال الذى يرغب فى الإلتحاق به.، ويتم توزيعه على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.





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ويشار إلى أنه يمنح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسى من مسوغات التعيين.