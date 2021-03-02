«مصر للتأمين» توقع بروتوكولا مع «الغرف التجارية» لتغطية 6 ملايين تاجر

وقع باسل الحيني، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، اليوم الثلاثاء، على بروتوكول تعاون مع إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير بوليصة تأمينية جماعية على التجار.وتم التوقيع في مقر الغرفة التجارية للقاهرة، بحضور أحمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، وعمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين ممتلكات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف.وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن توقيع الاتحاد للغرف التجارية مع القابضة للتأمين سيتيح توفير بوليصة تأمينية جماعية على الحياة والممتلكات تسهم في خدمة 6 ملايين تاجر في الغرف، مشيرا إلى أن البوليصة التأمينية ستشمل جميع التجار باختلاف أنشطتهم على مستوى الجمهورية، وسيتم تعميمها على كافة الغرف، حيث تسهم الغرف التجارية بنحو 96% من إجمالي الناتج المحلي بعدد 20 مليون تاجر بأسرهم.من جهته، قال رئيس شركة مصر القابضة للتأمين إن شركتي مصر لتأمينات الحياة مصر للتأمين ممتلكات التابعة للقابضة ستعملان على تفعيل البوليصة، وتوفير التغطية التأمينية للتجار من خلال خدمة تأمينية متميزة، بما تمتلكه الشركتان من خبرة وريادة في هذا المجال، مؤكدا أن الشركتين التابعتين للقابضة سواء مصر للتأمين للممتلكات أو الحياة قادرتان على توفير تغطية تأمينية على كافة التجار في اتحاد الغرف، بما تمتلكانه من قاعدة رأسمالية قوية وانتشار جغرافي.من جانبه، قال رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة إن البوليصة ستضم مزايا مختلفة تشمل حماية تأمينية وادخار ومعاشات، وستكون بمثابة درع واقي للتجار، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيله في وقت لاحق.وقال العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين ممتلكات إن البوليصة التأمينية ستوفر دعما للتجار ولأنشطتهم التجارية، سواء ممتلكاتهم أو العاملين لديهم، وسيتم الإعلان عن باقي التفاصيل قريبا.