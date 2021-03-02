الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية

7 - حساب بنكي به مبلغ مناسب يوضح الكفاءة المالية للإنفاق في المملكة العربية السعودية.8 - أخيرًا.. يتم اصطحاب الملف كامل والتوجه إلى القنصلية السعودية لتقديمه، وإجراء المقابلة الشخصية مع الموظف المختص هناك، ثم بعد ذلك يحصل المسافر على الموافقة أو الرفض لطلب الفيزا.