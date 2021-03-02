الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:08 م
هبه محمدطباعة
ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وبالأخص على موقع " جوجل " من قبل المواطنين والمقبلين على السفر عن الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية إلكترونيًا، وما الخدمات التي تقدمها المنصة، وذلك نظرًا للظروف في التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
تابع مع " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية.
1 - يقدم خدمات التأشيرات.
2 - يقدم خدمات الشهادة الصحية.
3 - يقدم خدمات إلكترونية تابعة للقنصلية السعودية.
4 - يقدم الدفع الالكتروني لخدمات تصديق الأوراق.
2 - ثانيًا عدد 2 صورة شخصية حديثة 4 في 6 ذات خلفية بيضاء.
3 - طلب التأشيرة ويتم تحميله بكافة المعلومات والبيانات الشخصية، عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.
4 - دفع رسوم طلب التأشيرة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، والحصول على إيصال الدفع.
5 - حجز طيران ذهاب وعودة إلى المملكة العربية السعودية.
6 - وثيقة تأمين صحي على السفر سارية المفعول.
7 - حساب بنكي به مبلغ مناسب يوضح الكفاءة المالية للإنفاق في المملكة العربية السعودية.
8 - أخيرًا.. يتم اصطحاب الملف كامل والتوجه إلى القنصلية السعودية لتقديمه، وإجراء المقابلة الشخصية مع الموظف المختص هناك، ثم بعد ذلك يحصل المسافر على الموافقة أو الرفض لطلب الفيزا.
تابع مع " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية.
رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعوديةيمكن للراغبين في السفر الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية توفيرًا للوقت، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتلك الإجراءات خوفًا على صحة المواطنين، ويمكنك الاستعلام من خلال هذا الرابط الإلكتروني:enjazit.com.sa
الخدمات التي تقدمها منصة القنصلية السعوديةحيث تضم منصة القنصلية السعودية مجموعة من الخدمات المتاحة على الموقع، لجميع المواطنين الراغبين في استخدام تلك الخدمات مثل:
1 - يقدم خدمات التأشيرات.
2 - يقدم خدمات الشهادة الصحية.
3 - يقدم خدمات إلكترونية تابعة للقنصلية السعودية.
4 - يقدم الدفع الالكتروني لخدمات تصديق الأوراق.
الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة من القنصلية السعودية1 - أولًا جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 شهور، وصورة من جميع صفحات الجواز التي تحتوي على البيانات الشخصية.
2 - ثانيًا عدد 2 صورة شخصية حديثة 4 في 6 ذات خلفية بيضاء.
3 - طلب التأشيرة ويتم تحميله بكافة المعلومات والبيانات الشخصية، عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.
4 - دفع رسوم طلب التأشيرة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، والحصول على إيصال الدفع.
5 - حجز طيران ذهاب وعودة إلى المملكة العربية السعودية.
6 - وثيقة تأمين صحي على السفر سارية المفعول.
موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات
7 - حساب بنكي به مبلغ مناسب يوضح الكفاءة المالية للإنفاق في المملكة العربية السعودية.
8 - أخيرًا.. يتم اصطحاب الملف كامل والتوجه إلى القنصلية السعودية لتقديمه، وإجراء المقابلة الشخصية مع الموظف المختص هناك، ثم بعد ذلك يحصل المسافر على الموافقة أو الرفض لطلب الفيزا.