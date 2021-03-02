موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات





وكشفت مصادر قيادية ومسؤلة داخل وزارة الداخلية السعودية حسب ما تداولته مواقع التواصل الإخباري أن موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات سيكون بتاريخ 31 مارس من العام الحالي 2021، لفتح حركة الطيران داخل المملكة وتنظيم الحياة هناك، ورود أنباء عن باب حركة الطيران مرة أخرى في شهر مايو المقبل من العام الجاري، ووسط هذه الأنباء لم تخرج المملكة أية بيانات رسمية بهذا الشأن.



شروط استئناف الطيران السعودي الدولي وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات اليوم الثلاثاء 2-3-2021، وذلك بعد توقف دام فترة طويلا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجدة "كوفيد19-"، التي بدأت في أوائل 2020 في بلاد الدول الإسلامية، كما قامت المملكة خلال الفترة الحالية بإطلاق حملة تطعيم لقاحات تجنبا لانتشار العدوى لجميع المواطنين، والتي لا تزال مستمرة بجميع المحافظات بالتزامن مع غالبية دول العالم المتقدمة التي أسهمت في هذا القرار.وكشفت مصادر قيادية ومسؤلة داخل وزارة الداخلية السعودية حسب ما تداولته مواقع التواصل الإخباري أن موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات سيكون بتاريخ 31 مارس من العام الحالي 2021، لفتح حركة الطيران داخل المملكة وتنظيم الحياة هناك، ورود أنباء عن باب حركة الطيران مرة أخرى في شهر مايو المقبل من العام الجاري، ووسط هذه الأنباء لم تخرج المملكة أية بيانات رسمية بهذا الشأن.

وأعلنت وزارة وزارة الداخلية السعودية، حزمة من القرارات، وحددت عدد من الإجراءات للمواطنين الذين يرغبون في الدخول إلى أراضي المملكة عند تحديد موعد فتح الطيران السعودي، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم من الأزمة المستجدة، فقد كانت القرارات والتعليمات جاءت كالتالي: -



1 - توقيع الكشف الطبي على القادمين وأسرهم.





2 - توقيعهم على نموذج بالإلتزام الصحي والتي يتم تسليمها عند الوصول لخضوع الجميع إلى حجر صحي فور الوصول إلى لمدة أسبوع.



3 -ضرورة تحديد مكان المنزل خلال 8 ساعات من موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني " تطمن" تسهيلا على المواطنين.



موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات، تصدر محركات البحث العالمي "جوجل" بعد أن احتل المركز مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نظرا لقرب شهر رمضان الكريم والذي يذهب فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم بدءا من شهر رجب وحتى شهر رمضان الكريم لأداء مناسك العمرة أيضا التي تربطهم مصالح أو من يعملون بالمملكة.