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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الصين تخطط لإطلاق قمر صناعي لرصد ثاني أكسيد الكربون

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:29 م
قمر صناعي
قمر صناعي
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كشفت الصين، عن خطط لإطلاق قمر صناعي جديد مثبت بنظام الكشف عن الضوء وتحديد نطاقه (ليدار)؛ لرصد ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وقال تشانج شينج يينج المسؤول في المركز الوطني للأرصاد الجوية الصينية بالأقمار الصناعية -في تصريح نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء - إن أول قمر صناعي في العالم يستشعر غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل فعال باستخدام تقنية (ليدار)، سيكون جاهزا للإطلاق في يوليو المقبل.

واعتبر يينج أن "تطبيق الأقمار الصناعية لن يفيد الصين فحسب، بل العالم بأسره أيضا لأنه يوفر الدعم التكنولوجي لحماية كوكب الأرض".

ومن المتوقع بناء مجموعة من أقمار الأرصاد الجوية لرصد ثاني أكسيد الكربون خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 للصين (2021-2025) وسط جهود صينية للوصول إلى ذروتها في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 والتحول إلى الحياد الكربوني قبل عام 2060.

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