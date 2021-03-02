وكيل «تعليم الإسكندرية» يتابع سير الامتحانات بالمدارس الابتدائية والثانوية

تابع الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول، للصف السادس الابتدائي الإمتحان واحد لجميع المواد الدراسية بإدارة الجمرك التعليمية لتعليمية.وتفقد «سعد» مدرسة الشهيد عبد المنعم سند الابتدائية وادى ١١٠طالبًا فى ٨ لجان فرعية، موكدًا أن الامتحانات تجري في أجواء مستقرة ووجه بتوفير كافة وسائل الراحة داخل اللجان والحفاظ على مستوى النظافة والتعقيم داخل اللجان، كما تفقد مدرسة الجمرك الإبتدائية وأدى ٢٥ طالبًا فى ٢ لجنة فرعية، ومدرسة اللبان الإبتدائية وادى ٥١ طالبًا فى ٣ لجان فرعية.ووجه بضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجد ومجازاة المقصر خلال فترة الامتحانات، وضرورة الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة لسير الامتحانات. وحظر دخول الهاتف المحمول داخل اللجان.وأكد على استمرار امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بكافة التخصصات بمدارس التعليم الفني.وبدأ فى تمام الساعة العاشرة امتحان الصف الثاني الثانوي، وسيتم متابعه الامتحان من خلال غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم.ونوه «سعد» بأن غرفة العمليات مستمرة طوال فترة الامتحانات، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وربطها بغرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية للتعامل مع أى مشكلة تستجد باللجان للتعامل معها على الفور.وأكد على عمل جميع العاملين بتعليم الإسكندرية الدؤوب لتذليل كافة العقبات والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تنظيم دخول الطلاب للجان بشكل متباعد وارتداء الكمامات وإجراء المسح الحراري والتعقيم قبل وبعد دخول اللجان.وعلى توفير كافة وسائل السلامة والتهوية اللازمة داخل اللجان.والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، متمنيًا لجميع طلاب الإسكندرية التوفيق والنجاح.