توافد طالبات «تانية ثانوي» لامتحان الأحياء والفلسفة بالإسكندرية (فيديو)

توافد طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، على اللجان الامتحانية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لأداء امتحان الأحياء للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والذي من المقرر أن يبدأ في العاشرة من صباح اليوم في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي.وتجمعت طالبات مدرسة الشهيد ايمن عبد المجيد كنان بمنطقة لوران، بإدارة شرق التعليمية، لمراجعة المناهج قبل فتح أبواب المدرسة لاستقبال الطالبات.وشهدت عملية دخول الطالبات إلى المدرسة، تنسيق والتزام بعدم التزاحم والحفاظ على التباعد الإجتماعي، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول للجان.وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أكد أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بضرورة تهيئة المناخ المناسب والملائم الذى يسمح للطلاب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وسرعة إزالة أى سلبيات أو معوقات تعيق سير الامتحانات، مشددا على اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس والتأكيد على الطلاب بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب خلال فترة الامتحانات.وطمأن الشريف طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم بشأن ما حدث بسبب بعض المشاكل التقنية، مؤكدا بأنه لن يضار أى طالب لم يخض الامتحان.