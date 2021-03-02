استئناف امتحانات «الثاني الثانوي» بالوادي الجديد وسط إجراءات احترازية

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، استئناف امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي بالتعليم الفني، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.وأضاف، أنه تقدم لآداء الامتحانات نحو 2428 طالبا وطالبة أمام 13 لجنة موزعة بالإدارات التعليمية الخمس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل جميع اللجان من أعمال تطهير وتعقيم وارتداء الجميع للكمامة فضلا عن التباعد والمسافات.وفي سياق آخر، يواصل طلاب مدارس التربية الخاصة، آداء إمتحانات الفصل الدراسى الأول.حيث يؤدي اليوم الثلاثاء الامتحانات تلاميذ الصفين السابع والثامن الابتدائي، والصف الثاني الثانوي للصم وضعاف السمع، والثاني الثانوى طلاب الدمج، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا.