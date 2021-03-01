كوت ديفوار تدعو لإجراء انتخابات تشريعية سلمية وهادئة

دعا رئيس وزراء كوت ديفوار، حامد باكايوكو، اليوم الإثنين- من باريس حيث يجرى فحوصات طبية- المرشحين للانتخابات التشريعية في كوت ديفوار إلى العمل من أجل حملة سلمية وانتخابات هادئة فى البلاد.جاء ذلك من خلال رسالة نشرها باكايوكو، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، والتى تعد أول رد فعل رسمى من قبل رئيس الحكومة الإيفوارية منذ رحلته إلى فرنسا فى الثامن عشر من فبراير الماضى لأسباب صحية.ووفقا لما ذكرته رئاسة الوزراء الإيفوارية، يجب أن يخضع باكايوكو لسلسلة من الفحوصات الطبية فى العاصمة الفرنسية باريس، وسيتم وضعه تحت رعاية طبية هناك قبل العودة إلى أبيدجان.تجدر الإشارة إلى أن جميع أحزاب المعارضة في كوت ديفوار أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من مارس الجاري، على الرغم من مقاطعتها الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر الماضى، وانتهت بفوز الرئيس الحسن واتارا بولاية رئاسية جديدة.