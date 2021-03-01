الدفاع الروسية: التنظيمات الإرهابية تُنفذ 24 اعتداءً في مناطق خفض التصعيد

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها نفذت 24 اعتداءً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية.وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم العميد البحري فياتشيسلاف سيتنيك- في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية- إنه تم رصد 14 اعتداء لإرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» في محافظة إدلب، و4 اعتداءات في كل من محافظتي حلب واللاذقية، واعتداءين في محافظة حماة.