محافظ الغربية يتفقد سير عملية الامتحانات بطنطا وقطور

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة تفقدية في مدينتي طنطا وقطور لمتابعة أداء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء.بدأت الجولة بتفقد أعمال النظافة بشوارع (طريق شوبر، البحر، النحاس، المديرية)، كما تابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية، والذي يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجهًا إلى ميدان المحطة والسيد البدوي.واستكمل المحافظ جولته بتفقد منطقة سبرباي، الطريق المؤدي للمنطقة اللوجستية ومشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم الذي يقع على مساحة ١٤ قيراطا ويحتوي على ٨ عنابر ( ٢ لتربية الأمهات و٦ للفراخ البياض) يتكون كل عنبر من ٣ خطوط، وتم الانتهاء من عنبرين وجاري استكمال باقي الأعمال بنسبة إنجاز ٧٨٪، وإجمالي تكلفة ٧٦ مليون جنيه.كما تفقد المحافظ سير عملية الامتحانات بمدارس قطور الثانوية المشتركة والسادات الابتدائية، حيث اطمأن على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات، توفير المطهرات والتباعد بين الطلاب.وخلال الجولة، وجه المحافظ إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للسير عكس الطريق وعدم اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.