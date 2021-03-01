طلاب الفرقة الرابعة بـ«تجارة طنطا» يؤدون امتحان مادة «نظم تكاليف»

تفقد الدكتور ‏محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، سير أعمال امتحانات الفرقة الرابعة بكلية التجارة، يرافقه الدكتور هاني الشامي عميد الكلية.وأكد رئيس الجامعة، تطبيق جميع الإجراءات المتعارف عليها للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم خلال فترة أداء ‏الامتحانات، ومنها وجود مسافة آمنة بين الطلاب، وتعقيم الطلاب قبل دخول اللجان، والمحافظة على ارتداء الكمامة طوال فترة الامتحان.ومن جانبه، قال الدكتور هانى الشامى، إن امتحانات الفرقة الرابعة النهائية اليوم، يؤديها 2975 طالبا وطالبة في الفترة الصباحية الأولى في مادة ‏نظم تكاليف فعلية لشعبة اللغة العربية وشعبة اللغة الإنجليزية موزعين على 120 لجنة، لافتًا إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وتطبيق القانون في التصدي لأي محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجان.