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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الري»: تأهيل 1100 كيلو متر من الترع المتعبة بالمحافظات

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:00 ص
محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
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تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، مجهوداتها لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الإثنين، إنه تم الانتهاء من تأهيل وتبطين 1100  كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى استكمال الأعمال في 4200  كيلومتر أخرى بمختلف المحافظات، كما بدأت الوزارة في حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية، تمهيدًا لتأهيلها، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.
 
وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ 213 ألف فدان تقريبًا، لافتا إلى ما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وأكد الوزير على أهمية المشروعات المنفذة والجاري استكمالها ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، والتحول من الري بالغمر الى نظم الري الحديث، واستخدام نظم الري الذكي، من أجل ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية.

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