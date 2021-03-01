«الدفاعات الجوية السورية» تتصدى لعدوان صاروخى إسرائيلى استهدف شمال دمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي استهدف شمال العاصمة دمشق.وقالت الوكالة السورية إن الأصوات لا تزال تُسمع في محيط دمشق، وهي لتصدي تلك الدفاعات للعدوان، مشيرة إلى أن الأنباء تشير إلى إسقاط الدفاعات السورية لعدد من صواريخ العدوان الإسرائيلي.