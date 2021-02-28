محافظ الفيوم يتابع سير العمل بغرفة عمليات امتحانات الثانوية
الأحد 28/فبراير/2021 - 02:08 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد عماد، سير العمل بغرفة العمليات المركزية لامتحانات المرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.
وتواصل محافظ الفيوم من خلال غرفة العمليات، مع اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، رئيس غرفة العمليات، وأشاد المحافظ بقرار الوزارة تقسيم الطلاب بالامتحانات، لتخفيف العبء على شبكة الإنترنت وتلافي أي مشكلات فنية تؤثر على تأدية الطلاب للامتحانات.
وأكد الأمصاري على مسئولي التربية والتعليم بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم.
ومن جهته، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن 29 ألفًا و115 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى هذا العام، بواقع 15 ألفًا و773 طالب وطالبة بالصف الأول، و13 ألفًا و342 طالب وطالبة بالصف الثاني، لافتًا إلى أن طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.
وتواصل محافظ الفيوم من خلال غرفة العمليات، مع اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، رئيس غرفة العمليات، وأشاد المحافظ بقرار الوزارة تقسيم الطلاب بالامتحانات، لتخفيف العبء على شبكة الإنترنت وتلافي أي مشكلات فنية تؤثر على تأدية الطلاب للامتحانات.
وأكد الأمصاري على مسئولي التربية والتعليم بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم.
ومن جهته، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن 29 ألفًا و115 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى هذا العام، بواقع 15 ألفًا و773 طالب وطالبة بالصف الأول، و13 ألفًا و342 طالب وطالبة بالصف الثاني، لافتًا إلى أن طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.