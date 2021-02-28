إقالات بالحكومة الأردنية لمخالفة الأوامر المتعلقة بكورونا

أفادت وسائل إعلام عربية اليوم الأحد، بتكليف نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بإدارة وزارة الداخلية ووزير الدولة للشؤون القانونية بإدارة وزارة العدل الدكتور أحمد الزيادات.يأتي هذا فيما كشفت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، عن أن رئيس وزراء البلاد بشر الخصاونة، طلب من وزيرى الداخلية والعدل تقديم استقالتهما من الحكومة، لمخالفتهما أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.