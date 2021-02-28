محافظ ذي قار المكلف يقرر نشر قوت الجيش العراقي في الناصرية

وجه محافظ ذي قار المكلف الفريق الركن عبد الغني الأسدي رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الأحد، بسحب عناصر قوات مكافحة الشغب من الشوارع واستبدالها بقوات الجيش في شوارع الناصريةعلى خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة في الأيام الماضية.وقال الأسدي، في تصريح صحفي،:"حوارنا متواصل مع أهالي الناصرية، مركز محافظة ذي قار 375 كم جنوبي بغداد لاختيار ما يرونه مناسبا لإدارة المحافظة".وأضاف أن مهمتي للعمل في محافظة ذي قار وقتية ويجب أن تعود المحافظة إلى ساحة البناء ونعمل بخطوات جادة لترميم الأوضاع فيها.ولفت إلى أن الاستعدادات جارية لترتيب زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مدينة أور التاريخية الأسبوع المقبل.