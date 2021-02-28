«الداخلية» تفتتح 3 مكاتب للأحوال المدنية وتمدد العمل في 10

قررت وزارة الداخلية، افتتاح بعض السجلات وتمديد ساعات العمل في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، واستكمالا لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من تمديد العمل بـ 7 سجلات على مستوى الجمهورية حتى الساعة 9مساءً، وتخصيص مكتب لكبار السن وذوى القدرات الخاصة، بديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالقاهرة ).فقد تم تمديد ساعات العمل في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية "كمرحلة ثالثة" لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيرًا على المواطنين.. وذلك على النحو التالي:-• مركز إصدار البحيرة بدمنهور ( بمحافظة البحيرة).• مركز إصدار الإسكندرية ( بمحافظة الإسكندرية).• سجل مدنى أول كفر الشيخ (بمحافظة كفر الشيخ).فضلًا عن افتتاح السجلات التالية اعتبارا من السبت الموافق 2722021:-• سجل مدنى سماحة الفرعي بمحافظة الدقهلية.• سجل مدنى الجنوب2 بمحافظة بورسعيد.• سجل مدنى ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.• سجل مدنى مير الفرعي بمحافظة أسيوط.وتيسيرًا على جمهور المواطنين تقرر تشغيل بعض المواقع طوال الأسبوع متضمنًا يوم الجمعة وذلك على النحو التالي:• مول سيتي ستارز بمحافظة القاهرة.• مول مكسيم بمحافظة القاهرة.• ميناء القاهرة الجوي.• مول سيتي سنتر المعادي بمحافظة القاهرة.• مول العرب بمحافظة الجيزة.• مول طنطا بمحافظة الغربية.• المركز النموذجي بديوان عام القطاع بمحافظة القاهرة، يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها نحو التطوير والتحديث المتواصل، لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.