15 % متوسط انخفاض أسعار الأسماك والدواجن.. وارتفاع اللحوم 4%

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع أسعار الدواجن والأسماك والحبوب والبقول والخضر الطازجة خلال شهر فبراير الحالي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.جاء ذلك في تقرير غرفة عمليات الاتحاد لمراقبة متغيرات الأسواق والذي تلقاه المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.وقال العربي إن اتحاد الغرف التجارية يقوم برصد كافة المتغيرات في حركة التجارة الداخلية من حيث توافر أو نقص السلع أو حدوث أي تغير في معدلات الأسعار تأثرا بنقص أو وفرة المعروض أو تغير الأسعار في الأسواق العالمية وتوقع المتغيرات التي قد تحدث في الأسواق المحلية كنتيجة لذلك.وأظهر التقرير تراجع أسعار الأسماك بنسب تتراوح من 3 إلى 19% حيث انخفض سعر كيلو البلطي سوبر بنسبة 16.2% مسجلا 28.50 جنيه مقارنة بـ34 جنيها في فبراير 2020، كما تراجع سعر كيلو سمك البوري الطازج بنحو 14% مسجلا خلال فبراير الحالي 55 جنيها مقابل 64 جنيها في نفس الشهر من العام الماضي.كما تراجعت أسعار (التونة ماكريل المجمد) بنحو 7% مسجلا 33 جنيها مقارنة 37.50 جنيه، وشهدت أسعار كيلو"الجمبري قشر وسط مجمد" انخفاضا بنحو 14.1% مسجلة 124.50 جنيه،كما انخفض سعر كيلو"الفيليه قشربياض" بنحو 3.8% مسجلا 125 جنيها مقابل 130 جنيه.وحول أسعار الدواجن أشار التقرير إلى تراجع أسعار كيلو الدجاج مزارع البيض (الحي) بنحو 13.5% ليبلغ 27.25 جنيه مقارنة 31.50 جنيه في فبراير 2020، كما انخفض سعر كيلو الدجاج المزارع الأحمر (الحي) بنحو 14.9% ليسجل 31.50 جنيه مقارنة بنحو 37 جنيها، وتراجعت أسعار "صدور الدجاج المخلي" بدون عظم بنحو 15.6% ليسجل سعر الكيلو 62.25 جنيه مقابل 73.75 جنيه.وحول مجموعة الحبوب والبقول أوضح التقرير تراجع أسعار الأرز البلدى (سائبأبيضعريض) خلال شهر فبراير الحالي نحو 8.6% مسجلا 8 جنيهات مقابل 8.25 جنيه للكيلو، كما انخفض سعر الأرز البلدي (معبأأبيض) بنحو 4.3% مسجلا 11 جنيها مقابل 11.50 جنيه.وشهدت أسعار الفول تراجعا ملحوظا خلال الشهر الحالي حيث تراجع سعر كيلو الفول الصحيح البلدي (السائب) بنحو 30.5% مسجلا 22.25 جنيه مقارنة بنحو32 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الفول الصحيح المستورد (سائب) بنحو 15.5% لتسجل 17.75 جنيه مقابل 21 جنيها، وانخفض سعر الفول "المجروش السائب" بنحو 25.6% ليبلغ 16 جنيها مقابل 21.50 جنيه.وتراجعت أسعار العدس بأنواعه خلال فبراير الحالي حيث انخفض سعر كيلو العدس الأصفر (المعبأ) بنحو 2.7% مسجلا 18 جنيها مقابل 18.50 جنيه، والعدس بجبه (بلدي سائب) بنسبة 4.8% ليسجل 30 جنيها مقابل 31.50 جنيه.وتراجعت أسعار كيلو الفاصوليا البيضاء الجافة (مستوردةسائب) بنحو 9.1% مسجلا 20 جنيه مقابل 22 جنيها، والفاصوليا البيضاء الجافة (معبأة) بنحو 1،1% لتسجل 21.75 جنيه مقابل 22 جنيها.وأوضح أن أسعار كلا من كيلو اللوبيا الجافة والقمح المجروش سجلت استقرارا في أسعارها عند مستوى 27.75 جنيه، 9.25 جنيه.وحول أسعار اللحوم أظهر التقرير ارتفاع أسعار كيلو اللحم الكندوز (بلديطازج) بنحو 4% مسجلا 130 جنيها مقابل 125 جنيها في فبراير 2020، كما ارتفع سعر كيلو لحم الضأن (بلديطازج) بنحو 12% مسجلا 140 جنيه مقابل 125 جنيها، وزاد سعر كيلو الكبدة والقلوب والكلاوي (بلديطازج) بنحو 3.8% مسجلة 135 جنيها مقابل 130 جنيها، كما زاد سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي (المجمد) بنحو 14.8% لتسجل 77.50 جنيه مقابل 67.50 جنيه.واستقرت أسعار كل من كيلو اللحم الجملي الطازج عند 110 جنيهات وكيلو اللحم الجاموسي (البلديالطازج) عند 100 جنيه، فيما تراجع سعر كيلو اللحم البقري السوداني (الطازج) بنحو 4.8% مسجلا 100 جنيه مقابل 105 جنيهات.وحول مجموعات الخضار الطازجة أشار التقرير الى تراجعا ملحوظا في سعر كيلو "البطاطس" بنسبة 47.4% مسجلا في فبراير 2.5 جنيه مقابل 4.75 جنيه، كما تراجعت أسعار كيلو"الطماطم" بنسبة 33.8 % مسجلة 2.65 جنيه مقابل 4 جنيهات، وشهدت أسعار"الباذجان الأبيض العروس" انخفاضا بنحو 33.3 % مسجلة 5 جنيهات للكيلو مقارنة 7.50 جنيه، كما انخفضت أسعار"الكوسة" ليسجل سعر الكيلو 5.5 جنيه مقارنة 5.75 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.3%، وتراجع سعر كيلو "البصل" (ابيضذهبي) بنحو 7.7% مسجلا 6 جنيهات مقابل 6.5 جنيه.وتراجعت أسعار كيلو "الخيار" بنحو 3.33% مسجلة 5 جنيهات مقابل 7.5 جنيه، و"الملوخية الخضراء" بنحو 33.3% مسجلة 8 جنيهات مقابل 12 جنيها، و"الفلفل الأخضر الرومي" تراجع 35.3% ليبلغ 5.50 جنيه مقابل 8.5 جنيه، فيما ارتفع سعر "الفاصوليا الخضراء"بنحو جنيه مسجلة 11 جنيها مقابل 10 جنيهات، كما زاد سعر كيلو"السبانخ" لتسجل 6 جنيهات مقابل 5 جنيهات.فيما تباينت أسعار الفاكهة حيث سجلت "التفاح الأصفر المستورد" تراجعا بنحو 3.6% مسجلة 20 جنيه مقابل 20.75 جنيه، كما انخفض سعر كيلو"الجوافة" بنحو 15% مسجلا 8.50 جنيه مقابل 10 جنيهات، وتراجع سعر كيلو "الفراولة" بنحو 19% ليبلغ 8.50 جنيه مقابل 10.50 جنيه، فيما ارتفعت أسعار كيلو"الموز البلدي" بنحو 11.8 % مسجلة 9.50 جنيه مقابل 8.50 جنيه، و"البرتقال بصره" بنحو 18.3% مسجلا 6.80 جنيه مقابل 5.75 جنيه، و"البرقوق المستورد" ارتفاع 59% مسجلا 35 جنيها مقابل 22 جنيها.