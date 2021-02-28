ضبط 815 هاربا من تنفيذ الأحكام القضائية بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأحد، من ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين عن القانون، خلال حملة أمنية مكبرة، نتج عنها ‪تنفيذ 815 حكمًا.وجاءت الأحكام كالتالي: 167 حكم حبس جزئي، و34 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 419 حكم غرامات، و191 حكم مخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.