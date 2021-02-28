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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الاتحاد الإماراتية»: التدخل في شؤون السعودية «مرفوض»

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:13 ص
صحيفة الاتحاد الإماراتية
صحيفة "الاتحاد" الإماراتية
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أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، ثقة دولة الإمارات وتأييدها لأحكام القضاء السعودي ورفضها لأي تدخل في الشئون الداخلية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها التام معها في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "خاطئ ومرفوض" - "أن التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية مرفوض، وكذلك أي محاولات لاستغلال قضية مقتل جمال خاشقجي التي حسمها القضاء بالتحقيق مع المتورطين فيها، وتقديمهم للعدالة، وإصدار أحكام قضائية بحقهم".. مضيفة "أن التقرير الوارد إلى الكونجرس الأمريكي عن الجريمة، لم يحمل أكثر من معلومات واستنتاجات خاطئة ومسيئة، وغير مبررة، لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، سعوديًا وعربيًا وإسلاميًا، انطلاقًا من رفض أي مساس بقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها".

وشددت الصحيفة على رفض الإمارات أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، والوقوف التام معها في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي بمحور الاعتدال العربي.. موضحة أن ما تقوم به المملكة في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب، تاريخي وثابت، وما تمارسه من سياسة اعتدال ووسطية ونبذ للعنف والتطرف واضح جدًا سواء إقليميًا أو عربيًا أو دوليًا.

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